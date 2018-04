Die Bilder vom letzten Großen Preis von Aserbaidschan sind bei den Formel-1-Fans sicher noch nicht verblasst.

In den Straßenschluchten von Baku kam es 2017 schließlich zum größten Aufreger der Saison – im Mittelpunkt: Sebastian Vettel und Lewis Hamilton.

Während einer Safety-Car-Phase war es zunächst Mercedes-Star Hamilton, der nach einer Kurve abrupt abbremste und dadurch einen Crash mit dem direkt dahinter fahrenden Vettel verursachte. Die Revanche folgte auf dem Fuße: Vettel, der sich dadurch seinen Frontflügel beschädigte, setzte sich neben seinen Kontrahenten und fuhr Hamilton seitlich ins Auto (Rennkalender mit allen Strecken).

Baku 2017: F1-Zoff zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel

Während Vettel dafür eine Zehn-Sekunden-Strafe aufgebrummt bekommt, muss auch Hamilton aufgrund einer lockeren Kopfstütze die Box ansteuern. Beide konnten das Rennen beenden, letztlich wurde Vettel einen Platz vor Hamilton Vierter – die Diskussionen gingen da aber erst so richtig los.

Während Hamilton Vettels Bestrafung als zu niedrig ansah, beklagte Vettel die Ungleichbehandlung, schließlich habe sich auch Hamilton zuvor regelwidrig verhalten.

Vettel selbst brauchte ein paar Tage, um seinen Fehler einzugestehen (DATENCENTER: Die Formel1-Fahrerwertung).

Dann allerdings traf ihn die Erkenntnis mit voller Wucht, und so bleibt Baku in schlechter Erinnerung. Schlechter noch als die Unfälle und technischen Defekte, die Vettel später die WM kosten sollten. "So ist das eben im Leben", sagt er, "Dinge, die du selbst verbockt hast, nehmen dich am meisten mit."

Schlägt Mercedes in Aserbaidschan gegen Ferrari zurück?

Und beim Vergessen hilft wohl nur eins: Vettel muss es an diesem Wochenende besser machen. Er darf durchaus mit einigem Selbstbewusstsein ins Auto steigen.

Die ersten beiden Saisonrennen hat der 30-Jährige gewonnen, auch im dritten war er siegfähig, und Mercedes mit Weltmeister Hamilton hat bislang deutlich mehr Probleme als erwartet. Voraussagen für den Grand Prix in Baku, sind dennoch schwierig zu treffen.

Der Kurs bietet grundsätzlich einige Unwägbarkeiten angesichts seiner ungewöhnlichen Charakteristik. So stehen die Piloten auf der längsten Geraden im Formel-1-Kalender entlang der Uferpromenade rund 20 Sekunden auf dem Gas, durchfahren wenig später aber auch die engste Passage der Königsklasse: In der Altstadt ist die Strecke an einer Stelle nur etwas mehr als sieben Meter breit.

Zudem können die Teams nur wenige Erkenntnisse aus den beiden Vorjahren ziehen, denn damals fand das Rennen jeweils im heißen Sommer statt.

Im April ist es bei Temperaturen um momentan 20 Grad deutlich kälter in Baku, die Reifen und die Kühlsysteme werden damit völlig anders beansprucht. Vettels Ferrari ist bislang allerdings ein Alleskönner, Hamiltons Mercedes eher eine Diva.

Die Formel 1 2018 LIVE im TV, Stream, Ticker

In dieser Saison laufen die Rennen nur beim Free-TV-Sender RTL. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich nach den gescheiterten Verhandlungen über eine Exklusivübertragung aus der Formel 1 zurückgezogen.

SPORT1 berichtet LIVE im Formel 1-Ticker von allen Rennen. Im Laufe der Saison wird es von Seiten der Formel 1 auch den kostenpflichtigen Livestream "F1TV" geben.

Die Zeiten in Baku im Überblick:

1. Freies Training (Freitag, 11 Uhr): LIVETICKER auf SPORT1.de

2. Freies Training (Freitag, 15 Uhr): LIVETICKER auf SPORT1.de und LIVE im TV bei n-tv

3. Freies Training (Samstag, 12 Uhr): LIVETICKER auf SPORT1.de

Qualifying (Samstag, 15 Uhr): LIVETICKER auf SPORT1.de und im TV bei RTL

Rennen (Sonntag, 8.10 Uhr): LIVETICKER auf SPORT1.de und im TV bei RTL