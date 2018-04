Max Verstappen: Die Formel-1-Aufreger des Red-Bull-Piloten

Viele sehen in Max Verstappen von Red Bull einen kommenden Weltmeister. Doch der Niederländer übertreibt es immer wieder - so wie zuletzt in Schanghai, als der 20-Jährige völlig unnötig Sebastian Vettel wegrammt. SPORT1 zeigt seine größten Aufreger

© SPORT1-Grafik: Davina Knigge/Getty Images