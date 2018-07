Formel 1 in Silverstone: Qualifying-Bilder

Die Formel 1 macht Halt in Silverstone. Nach dem Debakel mit dem Doppel-Aus in Spielberg will Mercedes im Kampf mit Ferrari zurückschlagen. Vor allem Weltmeister Lewis Hamilton brennt in seiner Heimat darauf, die WM-Führung von Sebastian Vettel zurückzuerobern. SPORT1 zeigt die Bilder des Qualifyings

© Getty Images