Formel 1: Lewis Hamilton - Sebastian Vettel: Strecken-Check der WM

Der Strecken-Check mit Vettel und Hamilton zum Durchklicken

Nach vier Wochen Sommerpause startet die Formel 1 am kommenden Wochenende in Spa-Francorchamps mit dem Großen Preis von Belgien in die heiße Phase. Insgesamt neun Rennen stehen noch auf dem Programm.

24 Punkte beträgt aktuell der Vorsprung von Weltmeister und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton auf seinen großen Widersacher Sebastian Vettel. Während Hamilton im Mercedes fünf von zwölf Saisonrennen für sich entscheiden konnte, war Ferrari-Pilot Vettel bislang viermal erfolgreich. (SERVICE: Die Gesamtwertung)

Auf welcher Strecke kann der Heppenheimer seinen Rückstand verkürzen und wo kann Hamilton sein Polster auf den Deutschen weiter ausbauen? SPORT1-Experte Peter Kohl macht den Strecken-Check.