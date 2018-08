Riesen-Glück: So lief der Ericsson-Crash:

Das Training zum Großen Preis von Italien (Sonntag, 15.10 Uhr im LIVETICKER) wurde am Freitag von einem heftigen Unfall des Sauber-Piloten Marcus Ericsson aus Schweden überschattet.

Der 27-Jährige überschlug sich bei dem Crash mehrfach, konnte seinen Wagen wie durch ein Wunder aber unverletzt verlassen.

"Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich bin in Ordnung", funkte er an die Box.

Ericsson hatte am Ende der Start- und Ziellinie wegen technischer Probleme bei einem Tempo von deutlich über 300 km/h plötzlich die Kontrolle über sein Auto verloren und war in die Streckenbegrenzung geknallt.

Anschließend musste das Training für rund 20 Minuten unterbrochen werden.

