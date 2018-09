Vettels Patzer in der Saison 2018 zum Durchklicken:

Sebastian Vettel liegt nach dem Großen Preis von Italien 30 Punkte hinter Lewis Hamilton in der Fahrerwertung der Formel 1. Während Vettel kurz nach dem Start mit Hamilton kollidierte und weit zurückfiel, fuhr Hamilton in starker Manier zum Sieg.

Es ist nicht allein die fahrerische Klasse Hamiltons, die den Unterschied zwischen den Rivalen ausmacht. Immer wieder leisten sich Vettel und sein Team Unkonzentriertheiten oder strategische Patzer.

Auch Pech spielt hin und wieder eine Rolle. Vettel droht im WM-Kampf deswegen ein bitteres Deja-vu. Bereits in der Vorsaison schenkte Ferrari im Titelkampf viele Punkte her.

In der laufenden Saison gab es mehrere Rennen, in denen ein besserer Ausgang für Vettel möglich gewesen wäre. SPORT1 blickt auf Vettels bittere Rückschläge in den Jahren 2017 und 18.