Die Genesung des dreimaligen Formel-1-Weltmeisters Niki Lauda schreitet nach Angaben seines jüngeren Bruders weiter voran.

Es gehe dem 69-Jährigen rund sechs Wochen nach seiner Lungentransplantation "Gott sei Dank wieder wesentlich besser", sagte Florian Lauda in der ORF-Sendung Stöckl: "Er telefoniert, und er schaut die Autorennen im Fernsehen."

Lauda kämpft sich nach Lungen-OP zurück

Florian Lauda, der seinem Bruder im Jahr 1997 eine Niere gespendet hatte, habe kürzlich auch "mit Nikis Frau Birgit telefoniert, und sie war auch ganz happy, dass es ihm wieder relativ gut geht. Er muss natürlich noch die Physiotherapie machen und alles Mögliche, so schnell wird es nicht wieder, wie es früher war. Aber das kommt schon."

Niki Lauda, Aufsichtsratschef des Mercedes-Teams in der Formel 1, hatte sich am 2. August in Wien einer Lungentransplantation unterziehen müssen.

"Er ist ein Stehaufmännchen", sagte sein Bruder nun: "Das hat ihn ja auch bekannt gemacht, dass er in schwierigen Situationen maximale Konzentration einsetzen kann, um es wieder zu verbessern."