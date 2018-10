Red-Bull-Pilot Max Verstappen verliert in der Startaufstellung zum Großen Preis der USA fünf Plätze. (Formel 1: Grand Prix der USA ab 20.10 Uhr im LIVETICKER)

Nach dem Qualifying musste am Wagen des Niederländers das Getriebe gewechselt werden. Verstappen geht nun als 18. ins Rennen, nachdem ihm am Samstag bereits die Radaufhängung gebrochen war und er sich deshalb mit Platz 13 in der Qualifikation zufrieden geben musste.

In der Fahrerwertung liegt Max Verstappen bei noch vier ausstehenden Rennen auf Rang fünf.