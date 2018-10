Die Kohl-Kolumne zum USA-Grand-Prix zum Durchklicken:

Lewis Hamilton hat in Austin/Texas beim Großen Preis der USA den vorzeitigen Titelgewinn verpasst.

SPORT1-Experte Peter Kohl sieht den Briten am stärksten, "wenn er mit dem Rücken zur Wand steht." Fernando Alonso hat am Wochenende Kritik an einigen Fahrerkollegen geübt und wird nun dafür von Kohl scharf kritisiert.

SPORT1 zeigt die Tops und Flops des USA-Rennens.