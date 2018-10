Die Bilder des Mexiko-GP zum Durchklicken:

Der Große Preis von Mexiko steht ganz im Zeichen der WM-Party von Lewis Hamilton. Der Brite krönt sich beim Sieg von Max Verstappen bereits zum fünften Mal zum Formel-1-Champion. (Formel 1: Der Große Preis von Mexiko im LIVETICKER zum Nachlesen)

Für das Bild des Tages sorgt dabei wohl der faire Glückwunsch von Sebastian Vettel, der Hamilton nach dem Rennen umarmt und fair und sportlich gratuliert.

Doch auch abseits des Rennens auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez wurde einiges an Spektakel geboten, denn in Mexiko steht in dieser Woche mit dem Tag der Toten einer der wichtigsten Feiertage des Jahres an.

Die Mercedes-Fahrer Hamilton und Valtteri Bottas verleitete dies vor dem Rennen dazu, sich mit Masken zu verkleiden. McLaren hat in Sachen Gesichtsbedeckung hingegen andere Pläne und verteilt an der Strecke Alonso-Masken - sehr zur Freude der Streckenposten.

SPORT1 präsentiert die Bilder rund um die Triumphfahrt von Lewis Hamilton.