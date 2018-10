Lewis Hamilton hat am Wochenende seinen fünften WM-Titel in der Formel 1 perfekt gemacht. (Der Große Preis von Mexiko im LIVETICKER zum Nachlesen)

Damit etabliert sich der Brite endgültig unter den größten Fahrern aller Zeiten und zieht mit der argentinischen Legende Juan Manuel Fangio gleich. Nur noch Michael Schumacher ist zweimal häufiger Weltmeister geworden.

Das Leben des Mercedes-Piloten bietet unglaublich viele Facetten. SPORT1 stellt ihn vor - von A bis Z.

Give me five! So feiert Hamilton seinen WM-Titel