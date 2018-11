vergrößernverkleinern Dieser schwere Unfall von Nico Hülkenberg überschattete den Grand Prix von Abu Dhabi © Twitter@lucastimmons

München - Fernando Alonso verabschiedet sich aus der Formel 1, Will Smith steigt in den Rennanzug und Nico Hülkenberg überschlägt sich. SPORT1 präsentiert die Bilder vom Formel-1-Finale in Abu Dhabi.