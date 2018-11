Die Formel-1-Saison ist beendet. Beim letzten Rennen in Abu Dhabi hat sich Lewis Hamilton zum elften Mal in dieser Saison den Sieg geschnappt und wurde dafür vor allem von der britischen Presse gefeiert. Doch auch in anderen Ländern ist man von der Leistung des Mercedes-Piloten angetan. Die Gazzetta dello Sport bezeichnete Hamilton gar als "Menschenfresser".

Sein ärgster Widersacher, Sebastian Vettel im Ferrari, erhält dagegen nur wenig Lob. Der 31-Jährige muss sich vor allem in Italien der Kritik stellen.

Nach dem letzten Rennen von Fernando Alonso gibt es in den spanischen Medien dagegen nur dieses eine Thema.

SPORT1 fasst die Pressestimmen zum Rennen in Abu Dhabi zusammen.

ENGLAND

Daily Mail: "Lewis Hamilton fuhr sauber, reif und schnell wie der Blitz, er kontrollierte das Rennen von der Pole Position und zeigte uns danach seinen nackten Oberkörper. Die Formel 1 sagt Byebye zu Fernando Alonso, der sein letztes Rennen fuhr und nun neue Horizonte erforschen will."

The Guardian: "Lewis Hamilton macht den goldenen Deckel auf sein großes Jahr, Nico Hülkenberg übersteht einen dramatischen Überschlag. Nach der Siegerehrung gab Lewis ein finales Statement ab. Er zeigte uns seinen nackten Rücken mit dem Tattoo "Still I Rise". Eine Drohung an die Konkurrenz und ein Versprechen an die Fans."

The Telegraph: "Still I Rise: Lewis Hamilton fährt zu einem lockeren Sieg in Abu Dhabi und zeigt uns dann sein Mantra für das nächste Jahr. Den meisten Menschen würde man nicht raten, sich in einem muslimischen Land in der Öffentlichkeit zu entblößen, aber Lewis ist nun mal keiner, der sich an kulturelle oder gesellschaftliche Vorgaben hält."

The Sun: "Unter dem Flutlicht von Abu Dhabi geriet Lewis Hamilton nie in Bedrängnis. Er fuhr ein fehlerfreies Rennen und sah zum elften Mal in dieser für ihn überragenden Saison die karierte Flagge als Erster. Sebastian Vettel tat, was er konnte, und wurde wieder einmal Zweiter."

FRANKREICH

L'Equipe: "Die Pole am Samstag, der Sieg am Sonntag - ein normales Wochenende für Lewis Hamilton. Die simple Formel-1-Logik wurde in der Saison 2018 wieder einmal bestätigt: Der beste Fahrer im besten Auto hat den Titel gewonnen."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Hamilton ist der neue Menschenfresser der Formel 1. Seine Leistungen sind einmalig, er hat auch die technischen Machtverhältnisse zu seinen Gunsten gedreht, denn in diesem Jahr hatte Ferrari oft das beste Auto. Hamilton setzt einer ziemlich langweiligen Meisterschaft ein Ende."

Corriere dello Sport: "Hamilton gewinnt mühelos in Abu Dhabi. Ferrari bleibt nichts anderes übrig, als in die Zukunft zu blicken und den jungen Charles Leclerc zu empfangen, der schon mit riesiger Verantwortung belastet ist. Vettel verabschiedet sich von einer enttäuschenden Meisterschaft, enttäuschend in seiner Leistung und in seinem Verhalten. Heute noch ist Vettel überzeugt, dass er nicht für seine Niederlage verantwortlich ist."

Tuttosport: "Hamilton feiert den letzten Sieg der Saison. Für Sebastian Vettel geht ein schwieriges Jahr zu Ende. In Abu Dhabi hat Vettel ein gutes Rennen bestritten, doch gegen Mercedes hätte er nicht mehr tun können."

Corriere della Sera: "Vettel kann jetzt Urlaub machen. Er wird Rad fahren und Motorräder restaurieren in der Hoffnung, den Champion in sich wiederzufinden, der er einmal war. In der nächsten Saison wird er sich auch mit der internen Konkurrenz des jungen Charles Leclerc messen müssen."

La Stampa: "Hamilton gelingt das Beste auch in einem Rennen, das im Grunde nichts zählt. Die letzte Kraftprobe vor dem Winterurlaub. Mit Alonso und Räikkönen geht die Generation in Pension, die Schumachers Erbe übernommen hatte. Jetzt beginnt eine neue Ära, in der sich Schwergewichte wie Hamilton und Vettel gegen die jungen Talente Verstappen und Leclerc verteidigen müssen."

ÖSTERREICH

Kronen-Zeitung: "Weltmeister Lewis Hamilton gewann im gewohnten Stil (mit Pole und Sieg) den Großen Preis von Abu Dhabi. Sebastian Vettel wurde Zweiter, und Max Verstappen ärgerte sich wegen des Öls, das ihm die Sicht in den letzten Runden verdeckte. Hamilton und Vettel flankierten den zweifachen spanischen Weltmeister Fernando Alonso bei seinem letzten Rennen in der letzten Runde."

SPANIEN

Marca: "Die Welt liegt Fernando Alonso zu Füßen. Eine Legende sagt Adios. Der Sieger heißt Lewis Hamilton, elfter Sieg für den Engländer in einem perfekten Jahr. Vettel und Verstappen vervollständigen das letzte Podium in diesem Jahr."

AS: "Tschüss Fernando, wir werden dich schmerzlich vermissen. Dass Hamilton in Abu Dhabi den Sieg einstreicht vor Vettel und Verstappen, wurde total zur Nebensache. Danke Fernando. Dank dir haben wir in unserem Land die Formel 1 entdeckt."

Sport: "Hamilton beendet die Rennsaison in Abu Dhabi mit einem Sieg bei Alonsos Abschied. Bis bald, Legende! Jede Geschichte hat mal ein Ende. Danke für alles, Fernando, komm bald wieder!"

El Mundo Deportivo: "Alonso verabschiedet sich im großen Stil von der Formel 1. Fast standesgemäß gewinnt Hamilton in der Wüste vor Vettel und Verstappen. Fernando ist "schuld" daran, dass die Formel 1 in Spanien zum Massenphänomen wurde. Wir danken dir, Fernando."