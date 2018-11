Die Karriere von Fernando Alonso zum Durchklicken:

Nach 18 Jahren verlässt Fernando Alonso am Wochenende die Formel 1.

Insgesamt 312 Rennen bestritt der Spanier dann in der Königsklasse des Motorsports, sichert sich dabei 32 Siege und holt 2005 und 2006 jeweils die Weltmeisterschaft.

Im häufig unterlegenen McLaren kann er in den vergangenen Jahren allerdings nicht mehr an die früheren Leistungen anknüpfen und sucht daher in Zukunft neue Herausforderungen.

Ganz oben auf seiner Agenda: Die Vollendung der sogenannten "Triple Crown" - also Siege beim Grand Prix von Monaco, in Le Mans und bei den Indy 500.

SPORT1 blickt zurück auf die großartige Karriere von Fernando Alonso.