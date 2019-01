Die Karriere von Michael Schumacher zum Durchklicken:

Der 25. August 1991 ist ein historischer Tag in der Sportgeschichte: Michael Schumacher gab auf dem Circuit de Spa-Francorchamps sein Formel-1-Debüt im Jordan-Ford. Es sollte der Beginn einer einzigartigen Karriere werden.

Von 1991 bis 2006 sowie von 2010 bis 2012 startete Schumacher bei insgesamt 307 Rennen in der Königsklasse des Motorsports. Er hält die Rekorde von sieben Weltmeistertiteln, 91 Siegen und 155 Podestplatzierungen.

Am Ende aller sportlichen Triumphe steht eine Tragödie: Bei einem folgenschweren Skiunfall am 29. Dezember 2013 in Meribel erlitt der gebürtige Kerpener ein schweres Schädel-Hirn-Trauma.

Anlässlich des 50. Geburtstags blickt SPORT1 in Bildern zurück auf die Karriere und prägende Ereignisse im Leben der Legende.

