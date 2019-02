Formel 1: Testfahrten in Barcelona mit Vettel & Hamilton - die Bilder

Die Bilder der Testfahrten in Barcelona zum Durchklicken:

Die Formel-1-Saison in Barcelona nimmt wieder Fahrt auf. Am Montag sind in Barcelona die Testfahrten gestartet.

Bis einschließlich Donnerstag haben die Teams und Fahrer Zeit, ihre Boliden besser kennen zu lernen. Die Zeiten stehen dabei erstmal im Hintergrund, zunächst gilt es das richtige Setup und die beste Kombination aus Wagen und Fahrer zu finden.

Wer kann überzeugen und wer hat bis zum Saisonstart noch einiges an Arbeit vor sich?

SPORT1 zeigt die Bilder der Testfahrten in Barcelona.