Die Bilder vom Bahrain-Grand-Prix zum Durchklicken:

In Bahrain stand am Sonntag der zweite Formel-1-Grand-Prix des Jahres auf dem Programm. Mit einer doppelten Pole Position ins Rennen gestartet, läuft für Ferrari am Ende alles schief.

Ein Fahrfehler und ein technischer Defekt machen alle Siegträume zunichte. Bei Mercedes ist die Freude dagegen groß. Auch bei Ex-Fußballer David Beckham. Der Brite darf beim Sieg seines Landsmannes Lewis Hamilton die Zielflagge schwenken.

ANZEIGE: Jetzt aktuelle Formel-1-Shirts kaufen - hier geht es zum Shop

Anzeige

SPORT1 zeigt die Bilder des Bahrain-GP.