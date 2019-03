Die Formel 1-Strecken zum Durchklicken:

Am Freitag startet die Formel 1-Saison 2019. Dem Saisonstart in Melbourne blicken Fahrer, Teams und Fans gespannt entgegen. Nach den Testfahrten in Barcelona ist Sebastian Vettel für viele der Favorit auf den Sieg in Down Under.

Die 70. Saison der Königsklasse des Motorsports hat 2019 viel zu bieten. In China feiert Formel 1 ein besonderes Jubiläum. Das Rennen in Schanghai wird das 1000. Rennen sein, das im Rahmen einer Formel 1- oder Automobilweltmeisterschaft stattfindet.

Ebenfalls dabei ist auch wieder der Große Preis von Deutschland. Zum zweiten Mal in Folge jagen die Fahrer auf dem Hockenreimring den Sieg.

SPORT1 zeigt die 21 Strecken der Saison 2019 und die Termine der Rennen.