Die größten Dynastien der Formel-1-Geschichte zum Durchklicken:

Drei Rennen sind in der Formel 1 Saison erst absolviert und doch deutet sich erneut eine Machtdemonstration von Mercedes an.

Lewis Hamilton und Valtteri Bottas dominieren die Konkurrenz nach belieben und feierten bislang in jedem Rennen einen Doppelsieg für die Silberpfeile. Der WM-Titel in der Fahrer- und Konstrukteurswertung dürfte folglich auch in diesem Jahr wieder nur über die Stuttgarter gehen. Es wäre bereits der jeweils sechste Triumph in Serie.

Doch schon in der Vergangenheit gab es immer wieder Teams, die eine ganze Ära in der Formel 1 prägten.

SPORT1 zeigt die größten Dynastien der F1-Geschichte.