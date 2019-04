Formel 1: Helmut Marko traut Max Verstappen WM-Titel zu - "Fahrplan passt"

Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko traut Formel-1-Pilot Max Verstappen in dieser Saison den großen Wurf zu.

"Der Fahrplan passt. Max holte bislang das Maximum, die wichtigen Platzierungen heraus. Er ist da sensationell unterwegs. Max hat doppelt so viele Punkte als im Vergleichszeitraum des Vorjahres eingefahren", sagte Marko der österreichischen Kronen-Zeitung.

Verstappen liegt vor dem Rennen in Aserbaidschan am Sonntag (Formel 1: Großer Preis von Aserbaidschan ab 14.10 Uhr im LIVETICKER) auf Rang drei in der Fahrerwertung. Zwei vierte und ein dritter Platz brachten dem Niederländer 39 Punkte.

Marko lobt Mercedes

Titelverteidiger Lewis Hamilton (68) und dessen Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas (62) liegen allerdings klar davor. Direkt hinter Verstappen lauern die Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel (37) und Charles Leclerc (36).

Marko lobte die Konstanz der Silberpfeile in der bisherigen Saison: Sie sind die einzige Konstante, haben zwar nicht das schnellste Auto, aber das konstanteste, das mit jedem Reifen flott ist. Das muss man so anerkennen, auch wenn es mir nicht gefällt."