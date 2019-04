Es sollte das große Comeback der Scuderia werden: Beim Jubiläumsrennen in China wollte man endlich Mercedes angreifen und um den Sieg kämpfen. Aber es kam wieder anders. Lewis Hamilton fuhr ungefährdet zum Sieg und Bottas machte den silbernen Doppeltriumph perfekt. Der nächste Nackenschlag für Vettel und die Roten.

Damit beträgt Vettels Rückstand auf den Engländer bereits 31 Punkte. Daher muss es jetzt in Baku (Formel 1: Rennen in Aserbaidschan, So. ab 14.10 Uhr im SPORT1-Liveticker) endlich klappen, wenn Ferrari nicht schon früh den Anschluss im Titelrennen verlieren will. Der Kurs in Baku scheint dafür aber auch wie geschaffen.

Der Straßenkurs hat die längste Gerade der Saison und sollte damit für das Powerpaket des Ferraris ideal sein. Allerdings erlaubt die zweitlängste Strecke des Rennkalenders auch keine Fehler.

Vettel hofft auf den Start

Davon weiß Charles Leclerc ein Lied zu singen. "Ich bin so dumm, ich bin so dumm", schimpfte der Ferrari-Pilot am Funk und stapfte völlig frustriert in seine Box. Zuvor hatte der Monegasse im Qualifying gepatzt und war nach einem Fahrfehler in die Wand von Kurve acht gekracht. Er geht von Rang neun ins Rennen.

Durch den Ausfall des Topfavoriten auf die Pole war der Weg frei für die nächste Doppel-Pole der Silbernen. Im letzten Versuch stürmte aber überraschend Valtteri Bottas noch an seinem Teamkollegen vorbei und sicherte sich die Pole vor Lewis Hamilton. Für Sebastian Vettel blieb nur Rang drei. Ganze 0,302 Sekunden lag der Heppenheimer hinter Bottas.

"Wir haben erwartet, es besser zu machen", zeigte sich Vettel danach auch wenig begeistert, war aber sofort wieder im Kampfmodus. "Das Wochenende ist noch nicht vorbei, wir können uns erholen. Hier kann alles passieren. Hoffentlich habe ich einen guten Start, das würde helfen."

Vorsicht vor Verstappen

Direkt neben Sebastian Vettel geht Red-Bull-Pilot Max Verstappen ins Rennen. Das verspricht Brisanz, denn die beiden sind in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal aneinandergeraten. Daher darf Vettel nicht nur nach vorne schauen, sondern wird auch den angriffslustigen Niederländer im Auge behalten müssen.

Ebenfalls unzufrieden mit seiner Performance war Nico Hülkenberg. Der Renault-Pilot landete nur auf Rang 18 und muss am Sonntag eine große Aufholjagd starten, um noch in die Punkte zu kommen.

