Nach einem turbulenten Auftakt am Freitag kämpfen Sebastian Vettel und Co. in Aserbaidschan im Qualifying (Formel 1: Qualifying ab 15 Uhr im LIVETICKER) um die Pole-Position.

Ein loser Gullydeckel hatte das erste Training nach zwölf Minuten vorzeitig beendet. Auch im zweiten Training gab es eine Unterbrechung. Sprich die Fahrer haben auf dem Stadtkurs bisher nur wenig Fahrpraxis sammeln können.

Kann Vettel in der Zeitenhatz um die Pole-Position ein Ausrufezeichen setzen oder dominieren erneut die Mercedes, wie bereits in den vorangegangenen Rennen?

Im freien Training hat Sebastian Vettels Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc den stärksten Eindruck hinterlassen. Der erst 21 Jahre alte Monegasse drehte auf dem Stadtkurs in Baku im zweiten freien Training in 1:42,872 Minuten die schnellste Runde und verwies Vettel um über drei Zehntelsekunden auf Platz zwei (1:43,196).

Hinter Vettel landete der WM-Spitzenreiter und Vorjahressieger Lewis Hamilton (1:43,541) im Mercedes auf Rang drei, Vierter wurde Red-Bull-Fahrer Max Verstappen (1:43,793). Nico Hülkenberg (1:46,717/Emmerich) schaffte es im Renault lediglich auf Rang 17.

Die Trainingseindrücke lassen auf ein spannendes Rennen hoffen. Dramatik ist auf dem spektakulären Stadtkurs in jedem Fall garantiert.

