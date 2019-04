Die Meilensteine der Formel 1 zum Durchklicken:

Am Sonntag steigt in Shanghai der 1000. Grand Prix in der Formel 1.

In ihrer fast 70-Jährigen Geschichte kann die Königsklasse des Motorsports auf viele bewegende Momente zurückblicken.

SPORT1 zeigt Dramen, Nervenkitzel und Triumphe in der Formel 1.

Anzeige

Jetzt aktuelle Fanartikel der Formel 1 kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE