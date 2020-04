Es regnete in Strömen an diesem 21. April 1985 in Estoril, und es war genau das Wetter, das Ayrton Senna so liebte. Im zweiten Saisonrennen in Estoril schlug endlich seine große Stunde. Senna gewann in seinem zweiten Jahr zum ersten Mal in seiner Karriere, er gewann mühelos, mit einer Leichtigkeit, die ihn während seiner gesamten Karriere auszeichnete

© Imago