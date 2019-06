Die F1-Kolumne von Peter Kohl zum Durchklicken:

Auch in Frankreich sind Lewis Hamilton und Mercedes erneut nicht zu schlagen.

Mehr als 18 Sekunden hat der Brite am Ende auf seinen Teamkollegen Valtteri Bottas, der damit den sechsten Doppelsieg der Silberpfeile in der laufenden Saison eintütet.

Für SPORT1-Kolumnist Peter Kohl kann es so nicht mehr weitergehen, er prophezeit der Formel 1 sogar, direkt in die Bedeutungslosigkeit zu steuern und geht die Bosse der Königsklasse - die dem US-Konzern Liberty Media gehört - hart an. Positive Worte findet er hingegen vor allem für das wiedererstarkte McLaren-Team sowie Oldie Kimi Räikkönen.