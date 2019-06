Formel 1 in Le Castellet: Pressestimmen zu Vettel, Hamilton & F1-Zukunft

Die internationalen Pressestimmen nach dem Frankreich-GP zum Durchklicken:

Die spektakulärste Szene des Rennsonntags in Le Castellet ereignete sich vor dem Start, als die Trophäe via Jetpack an die Strecke gebracht wurde.

Anschließend passierte beim Sieg von Mercedes-Pilot Lewis Hamilton jedoch wenig Spannendes - ein gefundenes Fressen für die internationale Presse.

Aber auch der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel muss sich Kritik gefallen lassen, seine Rolle als Nummer 1 bei Ferrari wird mehr denn je in Frage gestellt.

Anzeige

SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen zum Grand Prix von Frankreich zusammen.