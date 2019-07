Die größten Aufholjagden der F1-Geschichte zum Durchklicken:

Nach einem Qualifying zum Vergessen startete Sebastian Vettel vom 20. und letzten Startplatz in sein Heimrennen in Hockenheim. Den Frust wandelte der Ferrari-Star jedoch in Lust um und wurde sensationell Zweiter.

Damit gelang Vettel die größte Aufholjagd seiner Karriere. Dennoch holten in der Historie der Formel 1 einige Fahrer sogar noch mehr Positionen auf und schafften noch größere Comebacks.

SPORT1 zeigt die größten Aufholjagden der Formel-1-Geschichte.