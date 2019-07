Die Boxenstopp-Champions der Formel 1 zum Durchklicken:

So schnell war noch niemand! In unglaublichen 1,88 Sekunden (!) fertigte die Red-Bull-Crew beim Großen Preis von Deutschland am Hockenheimring den späteren Sieger Max Verstappen beim Boxenstopp ab - neuer Formel-1-Rekord!

Bei jedem Rennen werden die Standzeiten beim Reifenwechsel gemessen und daraus ein eigenes Ranking erstellt - der sogenannte "DHL Fastest Pit Stop Award". Entscheidend dafür ist der jeweils schnellste Boxenstopp eines jeden Fahrers.

Anhand dessen werden bei jedem Rennen Punkte analog der Verteilung in der WM-Wertung vergeben, also 25 für den Schnellsten, 18 für den Zweiten usw. - und eines sei vorab verraten: Mercedes ist dabei alles andere als weltmeisterlich aufgestellt.

Dabei sind die Boxen-Crews die heimlichen Helden der Formel 1, ihre Arbeit kann abseits der Strecke Rennen entscheiden.

SPORT1 zeigt die Boxenstopp-Champions der Formel-1-Saison 2019 - und wer bei den einzelnen Stationen am schnellsten war.