Formel 1: Sebastian Vettel feiert in Hockenheim Jubiläum - seine Rennen in Deutschland im Überblick

Sebastian Vettel bestreitet an diesem Wochenende seinen zehnten Grand Prix in Deutschland. Seine bisherigen Auftritte in der Heimat gleichen eine Achterbahnfahrt - mit dem Drama im Vorjahr. SPORT1 blickt zurück auf Vettels Rennen auf dem Hockenheim- und Nürburgring und beleuchtet die Chancen des viermaligen Weltmeisters beim Jubiläum

© SPORT1-Montage/Getty Images