Der Vergleich zwischen Hamilton und Verstappen zum Durchklicken:

Im Regenchaos von Hockenheim behielt Max Verstappen zuletzt die Nerven und sicherte sich seinen zweiten Saisonsieg in der Formel 1.

Dies brachte Ex-Weltmeister Nico Rosberg dazu, eine gewagte These aufzustellen. "Ich würde sagen, in der Tabelle wäre Verstappen vorne, wenn er im Silberpfeil sitzen würde", sagte er in seiner Rennanalyse auf Youtube und legt noch einen obendrauf: "Er hat eine phänomenale Saison, deshalb ist Verstappen derzeit der beste Fahrer im Feld."

Doch wie viel Wahrheit steckt tatsächlich in der Behauptung, die zuvor auch schon Red-Bull-Teamchef Christian Horner aufgestellt hatte?

Anzeige

SPORT1 macht den großen Vergleich zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen.

Jetzt aktuelle Fanartikel zur Formel 1 kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE