So trauert die Formel 1 um Hubert

vergrößernverkleinern Die Formel-1-Piloten trauern um Hubert © Getty Images

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Die Tragödie um Anthoine Hubert sorgt auch in der Formel 1 für große Emotionen. Das Rennen am Sonntag steht unter dem Gedenken an den 22-Jährigen.