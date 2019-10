Die neuen Formel-1-Strecken zum Durchklicken:

Mit dem Chaos-Rennen am Hockenheimring ging eine Ära zu Ende. Ab 2020 findet kein Formel-1-Rennen mehr auf deutschem Boden statt, dafür sind andere Rennen neu im Kalender.

Die Königsklasse macht Station in Vietnam und in den Niederlanden, auch ein Rennen in Florida ist in Planung. Dabei ist auch ein NFL-Team involviert.

SPORT1 zeigt die Bilder der neuen Rennstrecken.