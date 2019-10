An diesem Wochenende steht in der Formel 1 der Große Preis von Mexiko auf dem Programm. (Formel 1: Qualifying zum Großen Preis von Mexiko, ab 20.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Zunächst müssen die Fahrer im Autódromo Hermanos Rodríguez im Qualifying an den Start. Dabei sind alle Augen auf die beiden Ferrari-Rivalen Charles Leclerc und Sebastian Vettel gerichtet. Dass die beiden Scuderia-Piloten nicht die besten Freunde sind, ist bekannt. Aber nachdem sich der Monegasse vier Mal die Pole Position geschnappt hatte, konnte Vettel in Japan zurückschlagen und seinerseits zum zweiten Mal als Nummer eins ins Rennen gehen.

Wetter als X-Faktor?

Nun sind die Fans gespannt, wie das Duell weitergeht. Liefern sich die beiden wieder einen heißen Fight um die Spitzenposition oder schafft es ein Mercedes oder Red Bull, die Ferrari-Dominanz im Qualifying zu brechen?

Anzeige

Jetzt aktuelle Fanartikel zur Formel 1 kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Das Wetter könnte eine zusätzliche Brisanz in das Qualifying bringen. Bereits die beiden freien Trainings am Freitag könnten durch Regen eine nasse Angelegenheit werden. Selbst Gewitter sind möglich. Für den Samstag ist keine Wetterbesserung in Sicht. Die Regenwahrscheinlichkeit während des Qualifyings liegt bei 50 Prozent. Allerdings soll der Wind etwas nachlassen.

Aber schlechtes Wetter hin oder her, nach zwei Silberpfeil-Siegen will die Scuderia endlich wieder ganz nach oben auf dem Treppchen. "Nach zwei Rennen, in denen wir besser hätten abschneiden können, kommen wir entschlossen zu gewinnen nach Mexiko", formuliert deswegen Ferrari-Teamchef Mattia Binotto die eigenen Ansprüche.

Ferrari mit überlegener Motorpower

Vor allem die lange Gerade sollte Ferrari bei diesem Vorhaben etgegenkommen. Immerhin können die Italiener dort ihren überlegenen Motor voll ausspielen. Dann kommt es nur noch drauf an, diesen Vorteil über den engen hinteren Streckenabschnitt zu retten - eine Aufgabe, die bei Regen natürlich nicht einfacher werden dürfte.

Unabhängig davon steht für Lewis Hamilton wohl eher das große Ganze im Fokus. Immerhin kann er in Mexiko bereits den sechsten WM-Titel einfahren. Dafür braucht er 14 Punkte mehr als sein einziger verbliebener Konkurrent Valtteri Bottas. (SERVICE: Die Fahrerwertung der Formel 1)

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

So können Sie das F1-Qualifying in Mexiko LIVE verfolgen:

TV: RTL, Sky

Stream: Skygo

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App