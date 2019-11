Lewis Hamilton krönt sich beim Großen Preis der USA in Austin zum sechsten Mal zum Weltmeister. Die internationale Presse huldigt dem neuen alten Weltmeister und ist sich sicher, dass auch der ewige Rekord von Michael Schumacher nicht mehr allzu lange Bestand hat.

"Hamilton will nicht nur Schumachers Rekord einstellen, er möchte den Rekordweltmeister auch übertreffen", schreibt die Neue Zürcher Zeitung.

Die mal wieder unterlege Scuderia hinterlässt dagegen nur Fragezeichen. "Ferrari ist nicht mehr wiederzuerkennen", konstatiert Tuttosport.

Anzeige

SPORT1 fasst die Pressestimmen zum Großen Preis der USA zusammen.

ENGLAND

Guardian: "Lewis Hamilton hat sich seine Ehrenrunden verdient, der Brite war auf dem Weg zu seinem sechsten Titel in diesem Jahr zwei Köpfe größer als seine Rivalen. Hamilton hat unterstrichen, dass er nicht auf Glück oder Zufälle angewiesen ist. Er arbeitet schlicht auf einem höheren Level als andere Sterbliche. Trotz Platz zwei: Sein energischer Auftritt in Austin fasste zusammen, warum er den Titel so sehr verdient."

Telegraph: "In seiner 13. Saison in der Königsklasse des Motorsports hat Großbritanniens größter Fahrer seinen Namen neben den Unsterblichen des Sports eingraviert. Als er am Sonntag in die britische Flagge gehüllt neben seinem Auto stand, stand da eine Ikone."

Jetzt aktuelle Fanartikel zur Formel 1 kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Mail: "Hamiltons Statistiken sagen viel über ihn aus. Über seine unnachgiebige Hingabe für seinen Sport. Über die beinahe krankhafte Entschlossenheit zu Siegen. Über die kluge Allianz mit dem richtigen Team zur richtigen Zeit. Und natürlich über ein so großes Talent, das die größten Triumphe verdient."

Sun: "Hamilton zementiert sein Vermächtnis als einer von Großbritanniens Größten. Eine kontrollierte Fahrt mit Phasen purer Brillanz genügen in Texas."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Die Formel 1 krönt Lewis VI: Jetzt fehlt Hamilton nur noch ein Schritt zu Schumacher. Er ist der stärkste und versierteste Pilot seiner Epoche. Er verbindet taktische Intelligenz mit mentaler Stärke."

Corriere dello Sport: "Die Krönung einer Karriere, die noch lange andauern wird. Hamilton kann jetzt Schumachers Mythos in den Schatten stellen. Für Ferrari ist in Austin alles schief gelaufen, man verlässt Austin auf unbegreifliche Weise mit dem schlechtesten Resultat der Saison."

Tuttosport: "Hamiltons sechster Titel ist ein Triumph für Mercedes. Die lange Erfolgsserie der Silbernen wird sehr wahrscheinlich noch anhalten. Ferrari ist nicht mehr wiederzuerkennen. Das Auto scheint nur der Schatten des erfolgreichen Boliden der vergangenen Wochen zu sein."

Corriere della Sera: "Vor König Hamilton steht nur noch Schumacher, und es ist wahrscheinlich, dass er diesen auch noch überragen wird. Er ist solide, konzentriert, und die Konkurrenz junger Talente setzt ihn nicht wirklich unter Druck."

La Stampa: "Phänomen Hamilton: Von der armen Kindheit bis zur globalen Dominanz in seinem Sport. Hamilton ist das perfekte Testimonial für die Formel 1 der Ära Liberty Media, so kommunikativ, charismatisch und politisch korrekt."



SPANIEN

Marca: "Hamilton und Mercedes bilden eine perfekte Ehe. Leclerc wird zur Bedrohung für Hamilton, aber erst im nächsten Jahr."

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Sport: "König Hamilton VI krönt sich zum Weltmeister in Austin. Niemand kann ihn stürzen. Solange er mit Mercedes verheiratet ist, können es verrückte Zahlen werden."

El Mundo Deportivo: "Hamilton wollte sich nicht ausruhen, er wollte den Sieg. Die Silberpfeile sind das Non-Plus-Ultra der Formel 1, dagegen ist momentan kein Kraut gewachsen. Und Hamilton sieht schon Schumacher am Horizont."

FRANKREICH

L'Equipe: "Hamilton hat sich schon wieder durchgesetzt. Diesmal gegen stärkere Konkurrenz und mit einem weniger dominanten Auto, Hamilton war schlicht der beste Pilot auf der Strecke. Er kommt der Legende Schumacher immer näher."

SCHWEIZ

Neue Zürcher Zeitung: "Lewis Hamilton will nicht nur Schumachers Rekord einstellen, er möchte den Rekordweltmeister auch übertreffen. Hamilton behauptet, dass er sich mit niemandem vergleiche. Tatsächlich: In der aktuellen Formel 1 ist er ein Unvergleichlicher."

Blick: "Mercedes hat mit Lewis Hamilton den Schatz am Silbersee gefunden. Sein Notenblatt ist einzigartig: Fahrerisches Können sehr gut, Zweikampfverhalten sehr gut, Qualifikation gut, Reifenverständnis sehr gut, Schnelligkeit sehr gut, Fairness gut, Rennintelligenz sehr gut, Botschafter für den Formel-1-Sport sehr gut. Selbst die eingefleischten Fans des deutschen Rekordweltmeisters Schumacher müssen applaudieren."