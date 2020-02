Sebastian Vettel kommt bei den Tests in Barcelona weiter nur schwer in Fahrt.

Am Mittwoch kam Vettel auf dem Circuit de Catalunya am Ende der Kurve acht nach einer Links-Rechts-Kombination von der Strecke ab und geriet mit dem rechten Vorderrad ins Kies. Sein Ferrari legte eine 360-Grad-Drehung hin, einen Einschlag in die Reifen konnte Vettel aber verhindern.

Da im Zuge des Drehers Kies auf die Strecke geriet, musste das Training per Roter Flagge unterbrochen werden, damit die Streckenposten die Fahrbahn reinigen konnten.

Die Streckenposten in Barcelona mussten nach Vettels Dreher die Fahrbahn reinigen © Getty Images

Vettel von technischen Problemen gestoppt

In der vergangenen Woche wurde Vettel bei den Testfahrten in Katalonien von technischen Problemen ausgebremst. Am Freitagvormittag musste er seinen Ferrari mit einem Antriebsproblem abstellen. Den Auftakt am Mittwoch hatte er wegen Unwohlseins bereits komplett verpasst.

Die Bestzeit zum Auftakt der zweiten Testwoche legte Robert Kubica hin. Der Testfahrer von Alfa Romeo landete etwas überraschend mit 1:16,942 Minuten vor Pierre Gasly (+0,598), Alexander Albon (+0,608) und Weltmeister Lewis Hamilton (+0,620).