Die schlechtesten Formel-1-Autos des Jahrtausends zum Durchklicken:

Ferrari fährt in der Formel 1 wohl eine seiner schwächsten Saisons überhaupt - insbesondere Sebastian Vettel hat große Probleme. Aber es gab noch deutlich größere Katastrophen-Teams.

Von Prost 2000 über Minardi in der Saison 2004 bis hin zu Williams 2020 - in diesem Jahrtausend waren einige Teams in der Formel 1 komplett chancenlos.

Das hat verschiedene Gründe. Mal sind es unterlegene Boliden, mal zu starke Konkurrenz und immer wieder auch einfach Pech.

SPORT1 zeigt die schlechtesten Formel-1-Autos seit 2000.

