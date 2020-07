Die Corona-Pandemie sorgt für ein Novum in der Formel 1.

Zum ersten Mal in der Geschichte wird offiziell der Große Preis der Steiermark ausgefahren (Rennen am So. ab 15.10 Uhr im LIVETICKER).

Allerdings wird sich im Vergleich zum Großen Preis von Österreich nicht allzu viel ändern, zumindest was den Austragungsort angeht. Denn gefahren wird wie in der Vorwoche auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg. Weil aber nominell nur einmal pro Jahr in einem Land gefahren werden darf, wird aus dem Österreich-GP eben der Steiermark-GP.

Was sich ändern könnte, ist das Endergebnis. Denn mit Sieger Valtteri Bottas konnte man ebensowenig rechnen wie mit Charles Leclerc auf Platz zwei und Lando Norris auf dem dritten Rang.

Vettel und Hamilton wollen Wiedergutmachung

Besonders Sebastian Vettel und Lewis Hamilton sind auf Wiedergutmachung aus. Der Ferrari-Pilot konnte sich vor einer Woche nach einer von ihm verschuldeten Kollision als Zehnter gerade so in die Punkte retten, und Weltmeister Hamilton rutschte wegen einer Zeitstrafe kurz vor dem Ziel noch aus den Podesträngen.

Der Brite geht neben seinem Mercedes-Teamkollegen Bottas dennoch als Favorit ins Rennen.

Wo Vettel mit seinem schwächelnden Ferrari landen wird, bleibt indes die große Frage. Die Scuderia dürfte sich hinter Mercedes und Red Bull einen harten Kampf mit McLaren und Racing Point um Platz drei liefern.

Der Zeitplan des Steiermark-GP

Freitag: 1. und 2. Freies Training (11 und 15 Uhr)

Samstag: 3. Freies Training (12 Uhr) und Qualifying (15 Uhr)

Sonntag: Rennen (15.10 Uhr)

So können Sie den Großen Preis der Steiermark LIVE verfolgen:

TV: RTL, Sky

Stream: TVnow, SkyGo, F1TV

Ticker: SPORT1.de