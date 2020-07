Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff macht Sebastian Vettel weiter nur geringe Hoffnungen auf ein Cockpit beim Formel-1-Weltmeisterteam zur Saison 2021. "Ich gehe davon aus, dass wir mit Lewis und Valtteri weitermachen", sagte Wolff am Freitag bei Sky: "Wir sind sehr glücklich mit unseren Fahrern."

Allerdings wolle er "Sebastian nicht abschreiben", erklärte der 48-Jährige weiter. Der Heppenheimer, der bei Ferrari zum Jahresende ausgemustert wird, wäre automatisch wieder eine Option, "wenn einer unserer Fahrer sagt, dass er keine Lust mehr hat".

Vettel, seit Freitag 33 Jahre alt, hatte tags zuvor sein Interesse an einem Mercedes-Cockpit bekundet ("Wer einsteigt, kann um den Sieg mitfahren"), fügte aber an: "Ich weiß nicht, was die Pläne seitens Mercedes sind."

Die Verträge von Weltmeister Lewis Hamilton (35/England) und Vize-Champion Valtteri Bottas (30/Finnland) laufen am Jahresende aus, Wolff zeigte sich am Rande des Formel-1-Auftakts beim Großen Preis von Österreich in Spielberg zuversichtlich, das Duo weiter an den Rennstall zu binden. Bereits zuvor hatte Wolff Vettel als "Außenseiterkandidat" tituliert.