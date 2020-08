Die Formel 1 kehrt in die Türkei zurück.

Erstmals seit 2011 wird es am 15. November wieder einen Grand Prix in Instanbul geben, das teilte die Königsklasse offiziell mit. Zudem wurde der Kalender für 2020 mit nun 17 Rennen komplettiert.

Neben der Türkei wird es noch zwei Rennen in Bahrain geben, den Abschluss bildet am 13. Dezember das Saisonfinale in Abu Dhabi.

Mehr in Kürze.