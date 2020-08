Wer kann Lewis Hamilton bei seinem Heimspiel beim Grand Prix in Silverstone stoppen? (Formel 1: Rennen in Silvestone am Sonntag ab 15 Uhr im LIVETICKER).

Geht es nach dem Ergebnis im Qualifying, ist dem Titelverteidiger ein Sieg bei seinem Heimrennen kaum zu nehmen. Überlegen raste der Engländer zur 91. Pole Position seiner Karriere. Er verwies seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas mit drei Zehntelsekunden Vorsprung auf Platz zwei.

Max Verstappen (Red Bull) hatte als Dritter bereits über eine Sekunde Rückstand.

Trotz seiner Überlegenheit klagte Hamilton nach dem Qualifying über ein langsames Auto. "Ich habe den Wagen vor dem Abschlusstraining noch ein wenig umbauen lassen, mit dem Ergebnis, dass er weniger gut lag", sagte er - keine guten Nachrichten für die Konkurrenten.

Vettel startet als Zehnter

Sebastian Vettel geht indes als Zehnter ins Rennen. Der Ferrari-Pilot fand nach dem erneuten Debakel erneut klare Worte: "Viel schlimmer kann es nicht werden". Dennoch ist der Ex-Weltmeister zuversichtlich, dass "es beim Rennen besser wird".

Rückkehrer Nico Hülkenberg wird im Racing Point von Startplatz 13 aus ins Rennen gehen.

So können Sie den Großen Preis von Großbritannien live verfolgen:

TV: RTL, Sky

Stream: TV Now, Sky

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App