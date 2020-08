Großes Pech für Carlos Sainz!

Der McLaren-Pilot wird nicht am Rennen zum Großen Preis von Belgien teilnehmen können. (Formel 1: Großer Preis von Belgien, Rennen ab 15.10 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Beim Auto des Spaniers stieg beim Warm-Up Rauch auf. Die Begründung dafür lieferte der Rennstall des deutschen Teamchefs Andreas Seidl wenig später.

Es handelt sich demnach um ein technisches Problem an der Auspuffanlage, das in der Kürze der Zeit bis zum Start des Rennens in Spa nicht mehr behoben werden könne.

Für Sainz, der in der kommenden Saison das Ferrari-Cockpit von Sebastian Vettel übernehmen wird, endet das Rennen damit, bevor es begonnen hat.

Er wäre von Platz sieben gestartet. Das bedeutet, dass Vettel in der Startaufstellung einen Platz von P14 auf P13 vorrücken wird.