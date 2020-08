Sogar mit einem "Dreirad" ist Lewis Hamilton als Erster über die Ziellinie in Silverstone gefahren und hat dabei wieder einmal Formel-1-Geschichte geschrieben.

Speziell die englische Presse feiert ihren sechsmaligen Weltmeister im Mercedes-Cockpit für den Sieg - und spricht sogar von einer "göttlichen Runde".

Die italienischen Gazetten reagieren dagegen mit gemischten Gefühlen auf die Überlegenheit von Mercedes.

SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen zusammen.

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Wenn Lewis Hamilton sogar auf drei Rädern gewinnt, dann kann man den Laden dichtmachen. Das Finale des GP von Großbritannien ist unglaublich und unvergesslich, mit dem linken Vorderreifen, der zuerst beim Mercedes Valtteri Bottas' schlaff wurde und dann bei dem Hamiltons. Pech für den Finnen, der Zweiter war und nur noch zwei Runden vor sich hatte. Er nutzt all sein Talent, um seinen verletzten Mercedes ins Ziel zu tragen."

Tuttosport: "Kaiser Hamilton siegt sogar mit nur noch drei Reifen. Er hätte seinen Fans keinen spannenderen Sieg auf 'seiner' Rennstrecke in Silverstone bescheren können. Das Finale des Rennens ähnelte einem Film, mit Reifen, die in den letzten zwei Runden explodieren und Panik auslösen."

Corriere dello Sport: "Feuerwerk am Ende des Grand Prix in Silverstone mit explodierenden Reifen. Hamilton verliert nicht die Nerven, bleibt stark und führt sein Auto ins Ziel. Er sendet somit eine klare Botschaft an die Rivalen: Mercedes siegt auch mit nur drei Reifen."

La Repubblica: "Explodierende Reifen killen die Langweile beim Grand Prix in Silverstone. In unberechenbaren Situationen reagiert Hamilton wie der Herrscher der Formel 1. Leclerc hat Glück, mit Geduld erobert er einen Platz auf dem Podium. Für Vettel war es ein Wochenende voller Probleme."

Corriere della Sera: "König Lewis nähert sich weiter dem Rekord Schumachers. Er ist immer mehr der Kaiser der Formel 1, selbst wenn Probleme auftauchen."

La Stampa: "Hamiltons Sieg auf drei Reifen ist ein weiteres Kapitel in seiner legendären Sammlung von Siegen. Jetzt nähert sich Hamilton immer mehr der Rekordzahl von 91 Erfolgen Seiner Majestät Schumacher."

ENGLAND

Daily Mail: "Unter allen Herzattacken, denen Lewis Hamilton uns auf seiner Achterbahnfahrt durch die Formel 1 ausgesetzt hat, muss sein Dreiradsieg in Silverstone am Sonntag ganz oben auf der Liste stehen. Der linke Vorderreifen des großen Meisters verriet ihn während einer letzten Runde, die so dramatisch war, wie die meisten der vorangegangenen beim Grand Prix von Großbritannien träge gewesen waren."

The Guardian: "Lewis Hamilton auf der Sonnenseite nach seinem Sieg mit Reifenschaden beim dramatischsten aller Rennenden. Hamilton bezeichnete seinen bemerkenswerten Sieg auf drei Rädern beim Großen Preis von Großbritannien als den dramatischen Höhepunkt seiner Karriere."

Telegraph: "Es kommt nicht oft vor, dass ein Dreirad einen Formel-1-Grand-Prix gewinnt. Einer der außergewöhnlichsten Zieleinläufe in den letzten Jahren brachte Hamilton schließlich den siebten Sieg beim Heimrennen ein, er ist nun dem Rekord von sieben Fahrertiteln einen weiteren Schritt näher gekommen."

The Sun: "Eine göttliche Runde. Lewis Hamilton überlebte einen mächtigen, späten Schrecken und gewann seinen siebten Großen Preis von Großbritannien in dramatischer Manier."

SPANIEN

Marca: "So etwas hat man in der Formel 1 noch nicht erlebt! Hamilton quält sich mit drei Reifen und Glück über den Zielstrich. Leclerc rettet ein bisschen die Ehre Ferraris mit dem dritten Platz."

AS: "Dramatischer Heimsieg für Hamilton auf drei Rädern! Hamilton, ob mit oder ohne Glück, fährt jetzt schon allen davon. Für Vettel wurde es ein verkorkstes Rennen, es läuft einfach nicht gut bei ihm."

Sport: "Sir Hamilton von Silverstone gewinnt auf drei Rädern. Hamilton hat momentan auch das Glück des Meisters."

El Mundo Deportivo: "Hamilton siegt auf drei Rädern in einem filmreifen Finale, das Meisterglück rettet ihn. Sekt und Selters für Mercedes, denn Bottas holt nach seinem Reifenplatzer keinen Punkt. Bis zu den Reifenplatzern war es ein triumphaler Marsch der Silberpfeile."

FRANKREICH

L'Equipe: "Hamilton ist in Silverstone einfach unbesiegbar. Dieses Rennen wird eher nicht in die Annalen eingehen, seine letzte Runde aber sehr wohl. Diese letzte Schleife nach eineinhalbstündiger Prozession katapultiert Hamilton endgültig in eine andere Galaxie."

ÖSTERREICH

Kronen Zeitung: "Wahnsinn, was war das für ein verrücktes Formel-1-Rennen! Lange hatte es am Sonntag in Silverstone nach einem lockeren Mercedes-Doppelsieg ausgesehen, am Ende brauchte Lewis Hamilton eine heftige Dosis Glück."

SCHWEIZ

Blick: "Wer soll diesen Lewis Hamilton noch aufhalten? Nicht mal ein geplatzter Reifen! Der Brite feiert seinen siebten Sieg in der Heimat Silverstone, seinen 87. GP-Erfolg total. Noch fehlen vier Siege zum Rekord von Michael Schumacher. Doch die sind nur noch eine Frage der Zeit."