Der Streamingdienst Netflix produziert eine Miniserie über den dreimaligen Formel-1-Weltmeister Ayrton Senna.

In den geplanten acht Folgen soll es um die gesamte Laufbahn des 1994 beim Großen Preis von San Marino in Imola tödlich verunglückten Brasilianers in der Königsklasse gehen. Die Erstausstrahlung soll 2022 erfolgen.

Die Dreharbeiten finden unter anderem in Sennas Elternhaus statt. Die Serie beginnt im Jahr 1981, als der Südamerikaner mit 20 sein Debüt in der Königsklasse gab. Nach Netflix-Angaben unterstützt die Familie des 41-maligen Grand-Prix-Siegers die Produktion.

2010 war bereits der Dokumentarfilm "Senna" in die Kinos gekommen. Im Werk kamen zahlreiche Zeitzeugen zu Wort, unter anderem sein erbitterter Rivale Alain Prost.