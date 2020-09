So will Ferrari die Saison retten

Michael Zeitler , Bianca Garloff

München - Ferrari will die peinliche Saison 2020 noch einigermaßen retten. Die ersten neuen Teile kamen in Russland ans Auto - und am Nürburgring folgen die nächsten.