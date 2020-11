Imola (SID) - Mercedes-Pilot Valtteri Bottas geht von Startplatz eins in den Großen Preis der Emilia-Romagna. Der Finne holte sich im Qualifying in Imola die 15. Pole Position seiner Karriere, für Mercedes war es die 13. im 13. Saisonrennen. Zweiter wurde Bottas' Teamkollege Lewis Hamilton (England) vor Max Verstappen (Niederlande) im Red Bull.

"Es ist nie einfach, eine Pole einzufahren. Es ist ein großartiges Gefühl, wenn man im letzten Versuch noch etwas Zeit findet", sagte Bottas. Hamilton, der Bottas in der WM satte 77 Punkte voraus ist, erklärte: "Valtteri hat einen guten Job gemacht. Ich bin eher von mir selbst enttäuscht. Aber es kann nicht immer alles klappen."

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim) belegte im Ferrari lediglich Platz 14 und verpasste damit zum zehnten Mal im 13. Saisonrennen den finalen Qualifying-Abschnitt. "Ich war einfach nicht schnell genug, der Speed war nicht da", sagte Vettel am Sky-Mikrofon: "Das wird wieder ein schwieriges Rennen, überholen ist nicht leicht hier." Bessere Chancen hat sein Teamkollege Charles Leclerc, der seinen Ferrari immerhin auf Startplatz sieben stellte.

Bei Mercedes dürften nach dem Grand Prix am Sonntag (13.10 Uhr/RTL und Sky) unabhängig von einem recht wahrscheinlichen Sieg die Korken knallen: Wenn die in diesem Jahr schwarz lackierten Silberpfeile in Imola mindestens elf Punkte erringen, ist ihnen die siebte Konstrukteurs-WM in Folge bei vier ausstehenden Rennen nicht mehr zu nehmen.

Dies wäre alleiniger Rekord, noch teilt sich Mercedes die Bestmarke mit Ferrari, das in der Ära Michael Schumacher von 1999 bis 2004 erfolgreichster Konstrukteur war.