Das Formel-1-Team von Mercedes meldet einen Coronafall. Am kommenden Wochenende steht der Große Preis der Eifel am Nürburgring an.