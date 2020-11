Wenige ehemalige Formel-1-Fahrer kennen Michael Schumacher so gut wie Rubens Barrichello.

Der Brasilianer war von 2000 bis 2005 der Teamkollege des Deutschen bei Ferrari. Er erlebte also in dieser Zeit, wie Schumacher von seinen sieben Weltmeisterschaften fünf WM-Titel in Serie mit der Scuderia gewann.

Nun zog Lewis Hamilton drei Rennen vor Ende der Saison mit seinem erneuten Triumph im Mercedes in der Fahrerwertung als Rekord-Champion gleich. In der Formel 1 ist daher eine Diskussion darüber entbrannt, wer von den beiden Piloten der beste Fahrer der Geschichte ist (Service: Die Fahrerwertung der Formel 1).

Barrichello sagte nun in einem Video bei Instagram: "In jedem Fall glaube ich, dass Hamilton besser als Schumacher ist." Der Brasilianer begründete allerdings seine Meinung nicht näher.

Barrichello fährt gegen Schumacher und Hamilton

Fakt ist: Er erlebte nicht nur 14 Jahre lang die Auftritte von Schumacher in der Motorsport-Königsklasse, sondern duellierte sich auf den Strecken auch fünf Jahre lang mit Hamilton (Service: Der Rennkalender der Formel 1).

"Aber ich habe nur zu Beginn seiner Karriere gegen Lewis gekämpft", sagte Barrichello. In der Zeit holte der Brite einen WM-Titel. Die beste Zeit von Hamilton begann jedoch erst nach Barrichellos Karriereende 2011.

Der zweimalige Vize-Weltmeister sieht zudem Fernando Alonso für dessen Comeback-Versuch besser aufgestellt als Schumacher damals. Der Spanier kommt 2021 im Renault zurück in die Formel 1. Auch Schumacher hatte 2010 noch ein Comeback gegeben bei Mercedes.

"Fernando ist bereit zurückzukommen", sagte der Brasilianer. "Er sieht sehr fit aus, und das ist der große Unterschied zwischen ihm und Michael 2010."