Dieser Titel gebührt eigentlich seinen Schutzengeln, die beim Rennen in Bahrain auf ihn aufgepasst haben.

Romain Grosjean ist mit 36 Prozent der Stimmen von den weltweiten Formel-1-Fahrern zum Fahrer des Tages gewählt werden.

Der Franzose war dabei bereits kurz nach dem Start nach einem Horror-Unfall ausgeschieden, bei dem sein Haas in zwei Teile gerissen wurde und sofort in Flammen aufgegangen war.

Anzeige

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Grosjean war zuvor nach rechts rübergezogen und hatte dabei den AlphaTauri von Daniil Kvyat touchiert.

Steiner erklärt Unfall von Grosjean

"Er fährt nach rechts und über das Vorderrad des AlphaTauri. Entweder war er zu optimistisch gewesen oder von hinten getroffen worden. Ich weiß nicht, ob er ihn nicht gesehen oder geglaubt hat, er kommt da durch. Das spielt aktuell auch keine Rolle. Wichtig ist erst einmal, dass es ihm gut geht", sagte Haas-Teamchef Günther Steiner bei Sky.

Wie durch ein Wunder überstand der 34-Jährige den Unfall ohne größere Verletzungen. Haas bestätigte zunächst kleinere Verbrennungen an Händen und Füßen bei Grosjean, der für weitere Untersuchungen per Helikopter in ein Krankenhaus gebracht wurde. Sky berichtete zudem von zwei Zehenbrüchen.

AvD Pannenhilfe und Schutz seit 1899. Jetzt AvD Mitglied werden und 30€ Amazon-Gutschein sichern! Hier zum Angebot! | ANZEIGE

Die F1-Fans freuten sich so sehr über die Entwarnung nach den schrecklichen Bildern, dass sie Grosjean kurzerhand zum "Driver of the Day" wählten.