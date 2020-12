Nachdem Mick Schumacher am Vormittag in seinem ersten Formel-1-Training überzeugt hatte, verfolgte Schumacher das Geschehen am Nachmittag in Abu Dhabi am Haas-Kommandostand.

Dort sah er, wie der kriselnde Mercedes-Pilot Valtteri Bottas in 1:36,276 Minuten die schnellste Runde des Tages drehte (SERVICE: Konstrukteurswertung der Formel 1).

Weltmeister Lewis Hamilton, der nach überstandener Corona-Infektion erst am Donnerstagabend grünes Licht erhalten hatte, wurde im Mercedes Tageszweiter. Sebastian Vettel startete mit Rang 15 in sein letztes Rennwochenende als Ferrari-Pilot.

In der zweiten Trainingseinheit übergab Schumacher, der schneller unterwegs als Pietro Fittipaldi im zweiten Haas, sein Auto wieder an den Dänen Kevin Magnussen, der am Sonntag (Formel 1: Großer Preis von Abu Dhabi ab 14.10 Uhr im SPORT1-Liveticker) sein letztes Rennen für das Team bestreitet.

Schumacher kommt am kommenden Dienstag beim Nachwuchsfahrertest an gleicher Stelle wieder zum Einsatz.