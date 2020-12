Lewis Hamilton gilt für Sportwettenanbieter bwin nach seiner Corona-Zwangspause als Favorit für das letzte Saisonrennen. Der Sieg des Formel-1-Rekordweltmeisters in Abu Dhabi am Sonntag (14.10 Uhr/RTL und Sky) ist mit Quote 1,66 notiert. Der Brite hatte wegen seiner Corona-Infektion in der Vorwoche in Bahrain gefehlt und erhielt erst am Donnerstag grünes Licht für seinen Start beim Saisonfinale.

Dahinter folgen die üblichen Verdächtigen: Hamiltons Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas (Quote 3,25) und Red-Bull-Pilot Max Verstappen (Quote 6,00). Der Finne und der Niederländer fahren auch noch den zweiten Platz hinter Hamilton in der Fahrer-WM aus. Bottas hat einen komfortablen Vorsprung von 16 Punkten, 26 Zähler sind maximal zu gewinnen.

Kein Happy End erwartet bwin dagegen für Sebastian Vettel. Bei seinem Abschiedsrennen für Ferrari hält der Wettanbieter einen Sieg des viermaligen Weltmeisters mit Quote 301,00 für höchst unwahrscheinlich. Vettel stand in dieser Saison nur im November in Istanbul als Dritter auf dem Podest.